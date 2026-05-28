El accidente que complicó el tránsito este jueves en San Cristóbal, Mixco

El carro quedó volcado sobre la vía, afectando el paso por el carril reversible.
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Un accidente de tránsito se registró esta mañana de jueves 28 de mayo en San Cristóbal, Mixco.
Según imágenes compartidas en redes sociales, un automóvil impactó contra un bus que se dirigía hacia Peronia.
El hecho ocurrió sobre el bulevar balcones.
Los pasajeros tuvieron que abandonar el bus, mientras que el auto quedó volcado y empotrado en una esquina del sector.
De acuerdo a varios testigos, el conductor del auto quiso rebasar al bus, provocando el impacto.
El incidente complicó el paso por varias horas, sobre todo en el carril reversible.