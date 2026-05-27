Exjugador de Teculután es acribillado frente a su esposa

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El exjugador inicaba su jornada laboral cuando ocurrió el ataque.

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Marco Antonio Catalán Ramos, de 42 años, exjugador del Deportivo Teculután, fue asesinado a balazos cuando lavaba un cabezal a la orilla de la ruta al Atlántico en el kilómetro 119.

El ataque habría ocurrido a los pocos minutos de que Catalán Ramos iniciara su jornada laboral, pues ahora junto a su esposa se dedicaban a lavar vehículos del transporte pesado en el lugar.

La mujer entre lágrimas contó a la policía que minutos antes se había movido para otro lado del cabezal para seguir ayudando a su esposa, cuando le pasaron disparando.

(Foto: Lorena Lorenty/colaboradora)

Le dejan rótulo

"Desde muy temprano ya estábamos lavando el vehículo junto a mi esposo, cuando dos hombres en moto le empezaron a disparar y se fueron a toda prisa", dijo la angustiada esposa.

Socorristas de Bomberos Voluntarios le brindaron los primeros auxilios a la víctima, pero falleció debido a la gravedad de las heridas que sufrió en parte vitales del cuerpo.

Agentes policiacos encontraron cerca del cadáver un pedazo de cartón con un escrito, que decía "por joder a mujeres comprometidas", por lo que se cree que fue una venganza el atentado.

En el lugar peritos del Ministerio Público localizaron al menos 10 evidencias balísticas y el pedazo de cartón fue embalado paras las investigaciones del caso.