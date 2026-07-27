Accidente entre camión y vehículo liviano deja tres muertos y un herido

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Los socorristas trabajaron con equipo hidráulico para liberar los cuerpos de las víctimas.

Un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este domingo en el kilómetro 89 de la ruta que conduce de Santa Lucía Cotzumalguapa hacia Siquinalá, Escuintla, dejó un saldo de tres personas fallecidas y una más gravemente herida, informaron los Bomberos Voluntarios.

De acuerdo con el reporte de la institución de socorro, unidades de las compañías 18 y 41 fueron movilizadas al lugar tras recibir la alerta sobre una colisión entre un vehículo de transporte pesado y un automóvil liviano.

Al llegar al sitio, los socorristas localizaron a una persona con múltiples traumas, por lo que le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente la trasladaron a un centro asistencial de la localidad para recibir tratamiento médico.

URGENTE:



Accidente en kilómetro 89 de Ruta al Pacífico.



Medios locales informan sobre 3 fallecidos. pic.twitter.com/q13KHgtR9S — Vichoguate (@vichoguate) July 26, 2026

En el lugar del percance quedaron los cuerpos de tres personas que fallecieron debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Los bomberos indicaron que fue necesario utilizar equipo hidráulico especializado para liberar a las víctimas que permanecían atrapadas entre los hierros retorcidos del vehículo.

Las labores de rescate se extendieron durante aproximadamente 30 minutos y requirieron la intervención de siete elementos bomberiles. Posteriormente, los cuerpos quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes para el procesamiento de la escena y las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas oficialmente y las autoridades investigan las circunstancias que provocaron el accidente para determinar las causas del hecho.