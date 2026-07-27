Vehículo impacta contra la base de pasarela en kilómetro 15 de la ruta al Pacífico

Un vehículo sufrió un aparatoso accidente en el kilómetro 15 ruta al Pacífico.
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Un accidente automovilístico ocurrió en el kilómetro 15 ruta al Pacífico, en jurisdicción del municipio de Villa Nueva.
La emergencia fue cubierta por los Bomberos Voluntarios que atendieron en el lugar al piloto de un automóvil, quien se identificó como Abraham Díaz de 47 años.
Según los socorristas en el percance se vio involucrado un vehículo color gris marca Mazda, placas de circulación P409 CMV.
El piloto del automotor resultó con laceraciones en el brazo izquierdo, tras impactar en el arriate central en donde esta la base de una pasarela.
Al ser consultado, Díaz indicó que un tráiler lo junto con los separadores de la vía.
Agregó que el conductor del automotor pesado se fue, el accidente ocurrió de norte al sur y complicó el tránsito en la zona.