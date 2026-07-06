¡Paralizado! Accidente de tráiler obstaculiza el paso en ruta al Atlántico (Video)

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Un transporte pesado volcó en Guastatoya y permanece el paso cerrado debido a que el furgón que transportaba el cabezal quedó obstruyendo la vía.

Durante la tarde de este lunes 6 de julio, se reportó un accidente de tránsito que involucró a un transporte pesado y que dejó un furgón sobre la cinta asfáltica, obstaculizando el paso.

Según informó la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), el hecho surgió en el kilómetro 65, en jurisdicción de Guastatoya, El Progreso, cuando por razones que se desconocen el conductor perdió el control.

Tras el paso de los minutos, se coordinó con grúas para poder retirar los obstáculos, ya que por el momento solo se mantiene habilitado un carril en dirección al norte y se mantiene el cierre mientras se realizan las maniobras.

Además, el accidente provocó que se mantenga paralizado el tránsito, por lo que se recomienda paciencia si se transita por esta área.

En el lugar se encuentran agentes de Provial, quienes regulan el paso y coordinan para poder liberar lo antes posible.