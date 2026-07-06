¡Visita inesperada! Mono araña entra a un salón de clases de Las Cruces Petén

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El ejemplar permanece por algunos segundos sobre un escritorio del salón de clases mientras que los alumnos lo observan con detenimiento.

En redes sociales surgió un video que evidenció un momento de ternura y curiosidad, en el que se puede observar a un mono araña compartiendo salón de clases con alumnos de Petén.

Según la información compartida en el video, esto sucedió en el municipio de Las Cruces.

En la grabación se observa que el ejemplar entra al salón de clases, se sube al escritorio de una de las alumnas mientras ella se levanta con un mínimo movimiento.

Por algunos segundos, el mono permanece sobre el escritorio, mientras que los alumnos lo observan con detenimiento. Momentos después se baja y sigue explorando el territorio.

Avistamiento de mono araña en un salón de clases en Las Cruces, Peten



: Redes Sociales/ Flores Petén pic.twitter.com/dLqys6WonC — Reychel Méndez (@ReychelMendezg) July 6, 2026

Habitan en la Reserva de la Biósfera Maya

El mono araña o también conocido con nombre científico "Ateles" vive en climas húmedos y bosques con densa cobertura arbórea. En Guatemala, destacan poblaciones importantes en la Reserva de la Biósfera Maya (Petén) y áreas boscosas de Sololá.

Aunque National Geographic también indicó que habitan en las selvas tropicales desde el centro de México, en el norte, hasta Bolivia, en el sur.

La dieta de este animal se compone principalmente de frutas, además de hojas, nueces, semillas y, a veces, arácnidos e insectos.

En cuanto a su comportamiento, se sabe que las hembras dedicaban más tiempo a comer y descansar, mientras que los machos consumían más fruta madura y se desplazaban.

Se recomienda que al presenciar avistamientos de estas especies, se respete su espacio para prevenir que se asusten y escapen de su hábitat natural.