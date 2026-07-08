Accidente de tránsito deja tres heridos esta tarde en la zona 3

Las víctimas fueron trasladadas a distintos centros asistenciales debido a la gravedad de las heridas.
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Un accidente de tránsito ocurrió la tarde de este miércoles 8 de julio en la avenida Elena y 15 calle de la zona 3 capitalina.
En el percance vial se vio involucrado un automóvil y una motocicleta, dejando como saldo a tres personas heridas.
Bomberos Voluntarios arribaron al lugar y le brindaron atención prehospitalaria a las víctimas, quienes fueron trasladadas a distintos centros asistenciales.
De momento se desconoce lo que provocó la colisión, la cual afectó el tránsito en el sector.