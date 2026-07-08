Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

Accidente de tránsito deja tres heridos esta tarde en la zona 3

  • Por Geber Osorio
08 de julio de 2026, 17:49
Ciudad de Guatemala
Un automóvil y una motocicleta chocaron esta tarde en la avenida Elena, zona 3. (Foto vía: Amílcar Montejo)

Un automóvil y una motocicleta chocaron esta tarde en la avenida Elena, zona 3. (Foto vía: Amílcar Montejo)

Las víctimas fueron trasladadas a distintos centros asistenciales debido a la gravedad de las heridas.

OTRAS NOTICIAS: ¡Múltiple colisión! Camión ocasiona accidente y afecta el tránsito en zona 4

Un accidente de tránsito ocurrió la tarde de este miércoles 8 de julio en la avenida Elena y 15 calle de la zona 3 capitalina.

En el percance vial se vio involucrado un automóvil y una motocicleta, dejando como saldo a tres personas heridas.

Bomberos Voluntarios arribaron al lugar y le brindaron atención prehospitalaria a las víctimas, quienes fueron trasladadas a distintos centros asistenciales.

De momento se desconoce lo que provocó la colisión, la cual afectó el tránsito en el sector.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar