¡Múltiple colisión! Camión ocasiona accidente y afecta el tránsito en zona 4

-

Varios vehículos resultaron con daños materiales luego de que fueran impactados por el camión.

Un camión ocasionó una múltiple colisión en la que se vieron involucrados varios vehículos en la 24 calle y 4a. avenida de la zona 4 capitalina.

El vehículo de transporte pesado no logró subir en la pendiente de la conocida Calle de Piedra ubicada atrás del Teatro Nacional, lo que provocó que se fuera hacia atrás.

Dos motocicletas y dos automóviles sufrieron daños materiales, lo que ha afectado el tránsito en el sector.

Incidente de tránsito en 24 calle, zona 4, luego de que un camión no lograra ascender la pendiente, involucrando a cinco vehículos, entre ellos dos motocicletas.



Policía MT brinda apoyo y ayuda en la regulación del tránsito, mientras las autoridades correspondientes atienden la… pic.twitter.com/d8V3vKSdP2 — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) July 8, 2026

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) brinda apoyo y ayuda en la regulación de la circulación vehicular, mientras las autoridades correspondientes atienden la emergencia en el lugar.

No se reportaron personas heridas o lesionadas.