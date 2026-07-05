Conductor impacta con un vehículo y muere en ruta al Pacífico

Un accidente vial cobró la vida de un conductor tras impactar contra un vehículo, el hecho ha causado complicaciones del tránsito del sector.
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Este domingo 5 de julio un vehículo y una moto colisionaron sobre el kilómetro 73 de la Ruta al Pacífico, en jurisdicción de Siquinalá, Escuintla.
Este hecho causó que ambos transportes derraparan sobre la vía, el conductor de la moto salió expulsado a varios metros causando que impactará con el asfalto. Cuerpos de socorro confirmaron su muerte.
La ruta quedó afecta tras la tragedia, se reportan varias filas de transportes. Autoridades de tránsito recomiendan precaución al circular y coordinan la movilidad vial.
Se espera la presencia del Ministerio Público (MP) para las diligencias correspondientes, mientras el cuerpo de la víctima permanece sobre el asfalto.