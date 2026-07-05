Conductor pierde el control, vuelca y termina empotrado en comercio de zona 4

El vehículo quedó volcado en la estructura de un comercio luego de sufrir un accidente.
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Durante la madrugada del domingo 5 de julio, un vehículo terminó empotrado en un comercio ubicado en 7a. avenida de la Ruta 5, "Cuatro Grados Norte", en la zona 4.
De acuerdo con Amílcar Montejo, director de comunicaciones de EMETRA, el conductor impactó inicialmente contra la estructura de Plaza La República, ubicada en el sector; posteriormente volcó y terminó empotrado en el portón de un comercio.
Al conductor del vehículo se le realizará la prueba de alcoholemia, mientras que la Policía Nacional Civil (PNC) investiga las causas del accidente.