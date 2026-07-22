Accidente en zona 10: conductora embarazada es trasladada a centro asistencial

El tránsito en el sector se encuentra lento debido a la obstaculización de uno de los carriles.
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Un accidente de tránsito sucedió este miércoles 22 de julio en el bulevar Los Próceres y 27 avenida de la zona 10 capitalina.
Una camioneta y un automóvil colisionaron por causas que se desconocen, en donde se vio involucrada una conductora que se encuentra en estado de gestación.
Por lo tanto, se coordinó con bomberos para que esta mujer pudiera ser trasladada a un centro asistencial y ser atendida por un médico especialista.
La Policía Nacional Civil (PNC) quedó a cargo de las diligencias de ley, mientras el tránsito se ha visto afectado en el sector.