Hallan un cuerpo sin vida en el río Las Vacas este miércoles

Cuerpos de socorro rescatan el cuerpo hallado bajo el puente de Las Bugambilias.
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Un cuerpo fue localizado bajo el puente de Las Bugambilias, el cual conecta las zonas 6 y 18, a inmediaciones del río Las Vacas.
Bomberos Voluntarios fueron alertados y se encuentran en el lugar rescatando el cuerpo sin vida de un hombre.
Los socorristas trabajan para poder llevar a la superficie este cuerpo y posteriormente sea entregado a las autoridades competentes.
De momento se desconoce si se trató de un crimen, por lo que las autoridades investigarán este caso y determinarán la identidad de la víctima.