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Hallan un cuerpo sin vida en el río Las Vacas este miércoles

  • Por Geber Osorio
22 de julio de 2026, 10:10
Ciudad de Guatemala
El cuerpo se encontraba entre las aguas del río Las Vacas. (Foto:&nbsp;Jorge Senté/Colaborador)

El cuerpo se encontraba entre las aguas del río Las Vacas. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

Cuerpos de socorro rescatan el cuerpo hallado bajo el puente de Las Bugambilias.

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Un cuerpo fue localizado bajo el puente de Las Bugambilias, el cual conecta las zonas 6 y 18, a inmediaciones del río Las Vacas.

Bomberos Voluntarios fueron alertados y se encuentran en el lugar rescatando el cuerpo sin vida de un hombre.

Los bomberos rescatan el cuerpo sin vida de un hombre en el río Las Vacas. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)
Los bomberos rescatan el cuerpo sin vida de un hombre en el río Las Vacas. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

Los socorristas trabajan para poder llevar a la superficie este cuerpo y posteriormente sea entregado a las autoridades competentes.

De momento se desconoce si se trató de un crimen, por lo que las autoridades investigarán este caso y determinarán la identidad de la víctima.

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