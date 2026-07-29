Accidentes viales captados por cámaras de la Municipalidad de Jocotenango (Video)

La Municipalidad de Jocotenango comparte recomendaciones para los pilotos debido a los múltiples accidentes de tránsito reportados en el área.
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La Municipalidad de Jocotenango compartió por medio de redes sociales, un video en el que recomienda a los conductores que tomen precauciones al movilizarse en la vía pública.
En el video, se muestran varios percances tomados desde las cámaras de seguridad de Jocotenango, donde se visualizan giros, maniobras apresuradas o incorporaciones a vías principales de forma imprudente.
La autoridad municipal recuerda a los motoristas la importancia del uso de señales de tránsito, de la responsabilidad al conducir y de siempre portar equipo de protección.
También recordó a los conductores en general a transitar con precaución para evitar accidentes.
Mira el video: