La luna del ciervo iluminará el cielo este miércoles 29 de julio

Este miércoles podrá observarse la luna del ciervo en Guatemala.
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La luna del ciervo, se podrá observar en territorio nacional el próximo miércoles 29 de julio.
Si bien, el evento se podría observar desde este martes 28 de julio, también será posible admirar la luna llena el próximo 29 y 30 de julio.
¿Por qué se llama luna del ciervo?
El nombre luna del ciervo se relaciona con la época en que crecen las astas de los ciervos machos. No obstante, diversos pueblos indígenas la conocen por otros nombres.
De ese modo, las denominaciones hacen referencia a fenómenos naturales como las cosechas, el comportamiento de los animales y el clima típico de esta época del año.
¿Cómo se podrá observar?
El mejor momento para mirarla no es en mitad de la noche, sino justo durante el anochecer, cuando asoma por el horizonte este.
Al estar cerca de árboles, edificios o montañas, se produce la "ilusión lunar", que es un efecto óptico que hace que nuestro cerebro la perciba mucho más grande de lo que realmente es.