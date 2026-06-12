Ataque contra Mayor del Ejército: tribunal acepta pruebas contra atacante

La prueba presentada por el MP en contra del acusado de intentar asesinar a una Mayor del Ejército a inmediaciones de la Calzada Doroteo Guamuch Flores fue aceptada por el Tribunal que conoce el caso.
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El Tribunal Sexto de Sentencia Penal aceptó la prueba documental presentada por el Ministerio Público (MP) en contra del acusado de intentar dar muerte a la Mayor asimilada del Ejército Maribel de Jésus Molina Cárcamo.
Entre la prueba aceptada sobresale el informe de cámaras de vigilancia que captaron el ataque armado cometido contra la Molina Cárcamo.
En este caso, al acusado José Oliva y/o Bryan Oliva se le señala del delito de asesinato en grado de tentativa.
Mientras que la prueba documental, presentada por la defensa fue rechazada.
Sobre el caso
Molina Cárcamo fue atacada cuando transitaba por la 33 avenida, zona 7, Calzada Doroteo Guamuch Flores, el pasado 10 de junio de 2025.
Durante el atentado, la Mayor del Ejército sufrió una herida de proyectil de arma de fuego en el cráneo y fue trasladada a la emergencia del Centro Médico Militar, zona 16.
Ese día Molina Cárcamo se hacía acompañar de sus hijos quienes resultaron ilesos.