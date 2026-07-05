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La actividad que podría complicar el paso en la ruta Interamericana este domingo

  • Por Maria Fernanda Gallo
05 de julio de 2026, 09:02
La actividad se desarrollará en horas de la tarde de este domingo 5 de julio. (Foto vía: Google Maps)

La actividad se desarrollará en horas de la tarde de este domingo 5 de julio. (Foto vía: Google Maps)

Un recorrido procesional se realizará en el municipio de San Lucas Sacatepéquez este domingo 5 de julio, lo que podrá generar cierres viales y tránsito lento en el sector.

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La Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez informó que el recorrido procesional de la Imagen consagrada de Jesús Nazareno de la Buena Esperanza y del Señor Sepultado de la preciosísima Sangre, recorrerán el municipio desde las 13:00 horas.

Su recorrido iniciará desde la Parroquia del municipio y finalizará en horas de la noche.

El recorrido incluye la zona 2 de San Lucas, por lo que el anda procesional y sus feligreses cruzarán sobre el kilómetro 25 de la ruta Interamericana.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San Lucas Sacatepéquez solicita a los conductores respetar las señales de tránsito y evitar estacionarse en las áreas que forman parte de la ruta procesional para facilitar el paso del cortejo y prevenir inconvenientes.

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