Acuerdo entre Irán y EE.UU. aliviará inflación en Guatemala, según Banguat

-

La banca central de Guatemala ratificó su proyección macroeconómica para este año, desmarcándose del optimismo moderado del FMI, gracias a la firma de un memorando entre EE.UU. e Irán que disipó los temores de una escalada inflacionaria global.

OTRAS NOTICIAS: Banguat encarga millonaria impresión de efectivo a Chile y Polonia

El Banco de Guatemala (Banguat) confirmó que la proyección de crecimiento económico del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026 se mantiene firmemente en un 4.1%.

Esta cifra difiere del 3.8% estimado recientemente por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su revisión del Artículo IV, una discrepancia que las autoridades locales atribuyen a un cambio drástico en el panorama geopolítico internacional.

El reciente anuncio de un memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán propició un alivio inmediato en los mercados energéticos, revirtiendo la tendencia alcista del crudo y estabilizando las previsiones locales.

El Banguat confirmó que la proyección de crecimiento económico del PIB. (Foto: Archivo/Soy502)

Alivio internacional

El presidente del Banguat, Álvaro González Ricci, explicó que las proyecciones del organismo multilateral se basaban en un escenario donde el conflicto en el Medio Oriente se prolongaba de manera indefinida.

"Va un poco en otra dirección del informe del Fondo Monetario Internacional que de alguna manera estaba proyectando como que esta guerra iba a continuar más tiempo. Eso básicamente no cuadraba con el crecimiento que nosotros habíamos proyectado, pero creo que ya el anuncio de la firma de ese acuerdo es positivo para el país", afirmó González Ricci.

Este pacto diplomático, firmado de manera electrónica en París por los mandatarios de ambas naciones, establece un cese al fuego formal y viabiliza la reapertura del estrecho de Ormuz para el tránsito de crudo.

Como consecuencia directa, el precio del barril de petróleo crudo experimentó una reducción del 25% en el último mes, descendiendo de picos cercanos a los 100 dólares hasta cotizarse en 73 dólares en la apertura de Wall Street este día.

Este descenso mitiga el fantasma de la inflación importada en el mercado guatemalteco, disminuyendo la presión sobre los costos de la energía y los combustibles a nivel doméstico.

El precio del barril de petróleo crudo experimentó una reducción del 25% en el último mes. (Foto: AFP/Soy502)

Motores internos

En el plano interno, la revisión de los indicadores macroeconómicos al mes de abril muestra una dinámica productiva sólida y resiliente frente a los choques externos.

El gerente económico del Banguat, Johny Gramajo, detalló que sectores clave como el alojamiento (turismo) subieron del 5.4% al 6.8%, mientras que las actividades financieras mostraron un avance del 8.4%, superando los promedios históricos. Por su parte, la construcción se estabilizó en un 8.5% y el comercio en un 4.3%.

Esta aceleración sectorial se complementa con un incremento del 4.8% en el empleo formal registrado ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) hasta abril, totalizando 1,823,947 afiliados.

La estabilidad de la moneda nacional frente al dólar, cotizándose entre los Q7.61 y Q7.62, sigue respaldada por un flujo masivo de remesas familiares que acumuló 11,520.9 millones de dólares al 11 de junio, equivalente a un crecimiento interanual del 7.6%. A su vez, el ritmo inflacionario a mayo se situó en un 2.86%, manteniéndose por debajo del centro de la meta de la Junta Monetaria.

"Nuestra estimación de 3.75% la mantenemos. ¿Cuál es el otro cambio que observamos? Que ya no vemos presiones al alza como las que veíamos si la guerra se seguía prolongando", puntualizó Gramajo al asegurar que las variables macroeconómicas se mantendrán intactas y seguras bajo el nuevo contexto internacional.

Proyecciones de las variables macroeconómicas Variable / Indicador Macroeconómico Valor / Tasa Registrada (2025-2026) Proyección crecimiento PIB 2026 (Banguat) 4.1% Ritmo inflacionario (mayo 2026) 2.86% Cierre de inflación proyectado (2026) 3.75% Precio petróleo (escenario base) US$73.00 / barril Flujo de remesas (al 11 de junio 2026 US$11,520.9 millones