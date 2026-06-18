Banguat encarga millonaria impresión de efectivo a Chile y Polonia

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El Banco de Guatemala coordinó la fabricación de un nuevo lote de efectivo para asegurar el abastecimiento de la economía nacional durante los próximos años.

El Banco de Guatemala (Banguat) concretó la planificación para la adquisición de un contingente de Q44 mil 700 millones en billetes y Q145 millones en monedas metálicas, una medida que busca garantizar el flujo de efectivo en el país frente a un incremento constante en la demanda de dinero físico.

La millonaria dotación, que equivale a la fabricación de 620 millones de piezas de billetes y 400 millones de piezas de monedas, será provista por la casa nacional de impresión de Polonia (PWPW) y la Casa de Moneda de Chile, proyectando el ingreso de los cargamentos de manera escalonada entre los años 2027 y 2028.

Instalaciones de la Casa de la Moneda de Chile, entidad estatal encargada de acuñar monedas y fabricar documentos oficiales de alta seguridad. (Foto: Casa de la Moneda Chile en Facebook/Soy502)

Distribución del numerario

De acuerdo con William Cano, gerente Financiero del Banguat, específicamente, el lote de billetes de Q100 sumará 400 millones de piezas individuales, lo que representa un valor nominal de Q40 mil millones, mientras que para la denominación de Q50 se encargaron 60 millones de piezas equivalentes a Q3 mil millones.

Cano explicó que el resto del pedido se complementa con 40 millones de piezas de Q20 (Q800 millones), 60 millones de piezas de Q10 (Q600 millones) y 60 millones de unidades de Q5 (Q300 millones), asegurando la disponibilidad de cambio en las transacciones cotidianas.

En cuanto al circulante metálico, la banca central determinó la acuñación de 110 millones de piezas de la denominación de un quetzal y 80 millones de piezas de veinticinco centavos, sumando montos de Q110 millones y Q20 millones respectivamente.

La provisión de monedas menores se estructuró con 90 millones de piezas de diez centavos (Q9 millones) y 120 millones de unidades de cinco centavos (Q6 millones), completando las necesidades de las entidades bancarias del sistema nacional.

El Banguat adelantó que tienen previsto emitir 110 millones de monedas de la denominación de un quetzal. (Foto: Archivo/Soy502)

Optimización de costos

El monto global destinado a esta adjudicación asciende a Q1,020 millones, una cifra que engloba los contratos de fabricación bajo condiciones competitivas internacionales y que optimiza el costo promedio por unidad.

El diseño de este gasto responde a una estrategia de compras transparentes que mitigó el impacto inflacionario en las materias primas a nivel global, logrando que el costo de producción de cada billete se mantuviera estable en una variación mínima de alrededor de seis centavos de quetzal por unidad.

"Esto dado a la política de administración de numerario que tenemos, que mantenemos inventarios para atender la demanda entre 24 y 36 meses. Entonces se puede planificar perfectamente para que las compras puedan recibirse más o menos en un lapso de hasta 15 y 20 meses. En cuanto a las medidas de seguridad se mantienen las de las compras realizadas del año anterior", detalló Cano.

Anticipación ante la crisis

La decisión de negociar con un margen de anticipación de casi dos años responde a una saturación crítica en las imprentas de seguridad de todo el mundo, provocada por crisis inflacionarias en diversas regiones y un incremento generalizado en el uso de efectivo a nivel global.

Mercados internacionales de impresión reportan que los principales proveedores de papel moneda registran agendas copadas con entregas programadas incluso hasta el año 2029, una situación externa que obligó a las autoridades monetarias de Guatemala a ampliar sus capacidades de almacenamiento físico en bóvedas para recibir y resguardar el inventario de manera preventiva y evitar cualquier riesgo de desabastecimiento en el comercio local.