Acusan a Jared Leto por conducta criminal

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Jared Leto fue acusado por cuatro mujeres que aseguran que fueron abusadas por la celebridad cuando eran adolescentes, sus historias fueron plasmadas en un documental.

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Las víctimas afirman que el actor y cantante, vocalista de la agrupación "30 Seconds to Mars", las atacó sexualmente cuando eran menores de edad.

El medio británico BBC publicó la investigación especial titulada "Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood", protagonizada por las personas que relataron cómo ocurrieron los hechos.

Las acusaciones se abuso sexual hacia Jared Letto

Todo habría ocurrido entre 2002 y 2016, cuando él tenía entre 30 y 45 años. Una de las entrevistadas dijo que ella tenía 16 años cuando el ganador del Oscar comenzó a hacerle llamadas con contenido sexual, sugiriéndole además que tuvieran relaciones íntimas.

Otra mujer dijo que cuando tenía 14 años asistió a un festival de música y tras verla en una firma de autógrafos, él le ordenó a un guardia de seguridad que la llevara tras bastidores, la madre conforntó a Leto, sin embargo él repitió el comentario.

Una de las involucradas afirmó que fue agredida en el baño de un hotel por el famoso, cuando ella tenía 17, además de otra que sufrió amenazas del actor de índole sexual.

Todos los testimonios fueron denunciados por las niñas a sus familiares y amigos en su momento., sin embargo no hay acusaciones legales.

Por el momento Leto no enfrenta alguna demanda o acusación formal ante la justicia, pero sí acumuló graves denuncias públicas por conducta sexual inapropiada y agresión por parte de múltiples mujeres.

Según la BBC existen más de 120 denuncias relacionadas al comportamiento del actor.

Mira la nota oficial de la BBC aquí.

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