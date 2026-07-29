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Acusan a Jared Leto por conducta criminal

  • Por Selene Mejía
29 de julio de 2026, 08:55
Jared Leto es acusado por distintas mujeres en un documental de la BBC. (Foto: AFP)

Jared Leto es acusado por distintas mujeres en un documental de la BBC. (Foto: AFP)

Jared Leto fue acusado por cuatro mujeres que aseguran que fueron abusadas por la celebridad cuando eran adolescentes, sus historias fueron plasmadas en un documental.  

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Las víctimas afirman que el actor y cantante, vocalista de la agrupación "30 Seconds to Mars", las atacó sexualmente cuando eran menores de edad. 

El medio británico BBC publicó la investigación especial titulada "Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood", protagonizada por las personas que relataron cómo ocurrieron los hechos. 

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Las acusaciones se abuso sexual hacia Jared Letto

Todo habría ocurrido entre 2002 y 2016, cuando él tenía entre 30 y 45 años. Una de las entrevistadas dijo que ella tenía 16 años cuando el ganador del Oscar comenzó a hacerle llamadas con contenido sexual, sugiriéndole además que tuvieran relaciones íntimas. 

Otra mujer dijo que cuando tenía 14 años asistió a un festival de música y tras verla en una firma de autógrafos, él le ordenó a un guardia de seguridad que la llevara tras bastidores, la madre conforntó a Leto, sin embargo él repitió el comentario.

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Una de las involucradas afirmó que fue agredida en el baño de un hotel por el famoso, cuando ella tenía 17, además de otra que sufrió amenazas del actor de índole sexual.

Todos los testimonios fueron denunciados por las niñas a sus familiares y amigos en su momento., sin embargo no hay acusaciones legales.  

Por el momento Leto no enfrenta alguna demanda o acusación formal ante la justicia, pero sí acumuló graves denuncias públicas por conducta sexual inapropiada y agresión por parte de múltiples mujeres.

Según la BBC existen más de 120 denuncias relacionadas al comportamiento del actor.

Mira la nota oficial de la BBC aquí

MIRA: 

@bbcnews Four women have accused Oscar-winning actor and Thirty Seconds to Mars frontman Jared Leto of criminal sexual conduct, with the alleged offences having taken place when they were teenagers. Despite repeated attempts to contact Jared Leto, he has not responded to the allegations put to him by the BBC. #JaredLeto #ThirtySecondsToMars #Investigation #News #BBCNews ♬ original sound - BBC News

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