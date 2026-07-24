Brydgeth, la adolescente que ya no pudo participar en certamen de belleza

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Tras la tragedia, la actividad de Elección de Reina quedó cancelada.

Brydgeth Linda Bryanna Cobón Pérez, de 13 años, se preparaba para participar en el certamen de belleza organizado por su centro educativo, además, durante el evento formaría parte de la banda musical.

Pero los sueños de Linda quedaron truncados luego que un conductor que manejaba a excesiva velocidad acabara con su vida en un fatal accidente.

La adolescente caminaba junto a su madre en la ruta Interamericana, kilómetro 327 de la ruta Interamericana, en el sector El Naranjo, Huehuetenango, cuando el conductor perdió el control y terminó arrollándolas.

Linda participaría en la Elección de Reina de su establecimiento. (Foto: redes sociales)

La menor murió en el momento, mientras su madre fue trasladada a un centro asistencial con heridas de gravedad.

Debido a la tragedia, el establecimiento canceló la elección, lamentando lo ocurrido con su alumna, quien cursaba primero básico.

Familiares y amigos de madre e hija exigen a las autoridades localizar al conductor responsable del hecho, quien abandonó el vehículo tras el percance y huyó del lugar.

Así fue el accidente: