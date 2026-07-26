Revelan detalles del accidente donde niños cayeron de un juego feria en Jutiapa

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Los niños cayeron desde una altura de 15 metros, uno falleció y otro resultó herido y una tercera menor sufrió una crisis nerviosa al presenciar el accidente.

EN CONTEXTO: Niño cae de juego de feria y sufre accidente en Jutiapa

El hecho ocurrió en la aldea Jícaro Grande, Jutiapa, cuando se celebraba una feria en donde murió Paulho Manuel Castellanos Najarro, de 9 años, luego de caer desde las alturas de una rueda de la fortuna.

Tras conocer su muerte, se han revelado detalles por parte de Comando Voluntario de Rescate de Jutiapa, quienes acudieron a cubrir la emergencia.

De acuerdo con los socorristas, fueron dos niños que cayeron desde las alturas.

Sin embargo, uno de ellos, del que no ha sido revelado su identidad, sufrió severas fracturas por lo que fue traslado de emergencia a un hospital en estado delicado.

Pero, Paulho quedó sobre la terracería tras el incidente y al ser evaluado por los bomberos se confirmó que murió por el fuerte impacto al caer.

El menor cayó desde las alturas de la atracción de feria. (Foto vía: RRSS)

(Foto vía: PNC)

Otra niña que presenció el accidente también resultó afectada y sufrió una crisis nerviosa tras observar lo ocurrido.

La PNC informó que los menores viajaban en una de las cabinas de la rueda de la fortuna cuando ocurrió la caída desde unos 15 metros de altura.

Autoridades mantienen las investigaciones para establecer qué provocó el accidente. Mientras, la comunidad lamenta la pérdida de Paulho, quien es recordado por quienes lo conocieron como un niño alegre, especial y lleno de vida.