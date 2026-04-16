Los aficionados escarlatas vivieron una fiesta en El Trébol para el Clásico

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La pasión del Clásico se vive diferente y el estadio El Trébol fue el claro reflejo de ello, al vestir sus mejores galas para el duelo que enfrentó a Municipal y Comunicaciones en el torneo Clausura 2026.

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Como ya es costumbre, los aficionados escarlatas no decepcionaron a los suyos y no solo llegaron en gran número a los graderíos del estadio, sino que alentaron desde antes incluso de que empezara el duelo, hasta el final.

Los colores rojo y azul fueron los que más predominaron en las calles aledañas, en donde varios también llegaron con los típicos gorros, banderines e incluso algunas curiosas vestimentas. Por si fuera poco, hasta el campeón Léster Martínez estuvo presente y compartiendo con los que asistieron.