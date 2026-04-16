Luis Fernando Tena reaparece en El Trébol para el Clásico Municipal vs Comunicaciones

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El seleccionador de Guatemala, Luis Fernando Tena, reapareció este miércoles al hacerse presente en el estadio El Trébol para presenciar el Clásico entre Municipal y Comunicaciones, correspondiente a la jornada 22 del Torneo Clausura.

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La presencia del técnico mexicano, de 68 años, no pasó desapercibida luego de semanas marcadas por la incertidumbre. Tena no pudo estar en el compromiso en el que Guatemala cayó 7-0 ante Argelia el pasado 27 de marzo, debido a complicaciones tras una cirugía de vesícula provocadas por una infección bacteriana.

Su ausencia alimentó versiones sobre una posible salida del banquillo, pero tanto el entrenador como la Federación confirmaron recientemente su continuidad al frente de la Bicolor, cargo que ocupa desde 2022.

Tena (derecha) llegó al Trébol junto a Salvador Reyes para disfrutar del Clásico 337. (Foto: Pedro Pablo Mijangos / Nuestro Diario)

Ya recuperado, Tena eligió un escenario de peso para reaparecer: el Clásico nacional. Un duelo cargado de presión para ambos equipos, con Municipal buscando mantenerse cerca del liderato y Comunicaciones obligado a sumar para no ceder terreno en la cima.

Más allá del resultado, la imagen del seleccionador en las gradas deja un mensaje claro: está de vuelta y activo, siguiendo de cerca el pulso del fútbol local.