Alarmante video: captan a mujer intentando llevarse a una niña

Los gritos de la menor alertaron a una vecina, quien logró resguardarla.
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Un video que circula en redes sociales muestra cómo una mujer habría intentado secuestrar a una niña en una comunidad del Puerto San José, Escuintla.
Según las imágenes, la niña se resiste a ingresar a un auto, mientras grita con desesperación y llama a su mamá.
Un hombre sale de una vivienda que está justo cerca del vehículo, pero solo observa sin tener ningún tipo de reacción.
Segundos después, llega un niño para intentar ayudar a la víctima, quien tras el forcejeo logra escapar.
Mira aquí el video:
Vecinos del lugar denunciaron el hecho, afirmando que la niña estaba afuera de su casa, cuando se acercó la mujer y la tomó por la fuerza.
Pese a que la señalada aseguró ser familiar de la menor, una vecina, quien logró resguardarla, la desmintió.
Según testigos, la mujer finalmente huyó en el auto.