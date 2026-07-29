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Alarmante video: captan a mujer intentando llevarse a una niña

  • Por Jessica González
29 de julio de 2026, 10:45
La mujer intentaba llevarse a la niña en un auto. (Foto: captura de video)

La mujer intentaba llevarse a la niña en un auto. (Foto: captura de video)

Los gritos de la menor alertaron a una vecina, quien logró resguardarla.

OTRAS NOTICIAS: VIDEO: conductora impacta contra vehículo y sale expulsada

Un video que circula en redes sociales muestra cómo una mujer habría intentado secuestrar a una niña en una comunidad del Puerto San José, Escuintla.

Según las imágenes, la niña se resiste a ingresar a un auto, mientras grita con desesperación y llama a su mamá. 

Un hombre sale de una vivienda que está justo cerca del vehículo, pero solo observa sin tener ningún tipo de reacción.

Segundos después, llega un niño para intentar ayudar a la víctima, quien tras el forcejeo logra escapar.

Mira aquí el video:

Vecinos del lugar denunciaron el hecho, afirmando que la niña estaba afuera de su casa, cuando se acercó la mujer y la tomó por la fuerza.

Pese a que la señalada aseguró ser familiar de la menor, una vecina, quien logró resguardarla, la desmintió.

Según testigos, la mujer finalmente huyó en el auto. 

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