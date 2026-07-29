VIDEO: conductora impacta contra vehículo y sale expulsada

La conductora y su acompañante salieron expulsados del vehículo tras el impacto.
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Un fuerte accidente se registró en una calle de Morales, Izabal. Una cámara ubicada en el sector registró el incidente.
Según las imágenes, una joven se conducía a bordo de una motocicleta, junto a un acompañante. Cuando cruzó la calle, sin respetar el alto, fue impactada por un auto que venía justo en esa dirección.
Tras el choque, los jóvenes salieron expulsados de la motocicleta, haciendo que un tuc tuc, que venía en la otra vía, pegara con la moto.
Dentro del tuc tuc iba una pasajera, quien también salió expulsada de vehículo.
Estas son las imágenes:
Según datos oficiales, los incidentes de motocicleta lideran las estadísticas de siniestralidad en el país.
La falta de pericia al manejar y la omisión de altos en intersecciones peligrosas continúan siendo los factores principales que saturan las emergencias de los centros asistenciales.