Alcalde de Chuarrancho fue asaltado en la Aguilar Batres

El guardaespaldas del jefe edil repelió el ataque, dejando gravemente herido al presunto asaltante.
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Roberto Gómez Hernández, alcalde de Chuarrancho, Guatemala, fue víctima de un asalto armado la tarde del viernes en la 17 calle de la calzada Raúl Aguilar Batres, zona 11.
Su guardaespaldas repelió el ataque y el presunto asaltante resultó herido.
Según la Policía Nacional Civil (PNC), durante el hecho el alcalde fue despojado de sus pertenencias, entre ellas un celular y joyas.
El presunto asaltante fue identificado como Danny Estuardo Flores Hernández, de 26 años, quien sufrió dos heridas por proyectil de arma de fuego en el cráneo, por lo que fue trasladado al Hospital Roosevelt bajo custodia policial.
En el lugar fue aprehendido el guardaespaldas del jefe edil, Wagner Gómez Xajap, de 51 años, a quien se le decomisó una pistola con licencia vigente.
Detectives de la PNC y técnicos del Ministerio Público (MP) investigan el altercado para establecer la forma en que ocurrieron los hechos.