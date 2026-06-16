El alemán Rudiger renueva con el Real Madrid hasta 2027

El defensor central alemán, Antonio Rudiger, renovó su contrato con el Real Madrid hasta 2027, anunció el club blanco este martes.
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"El Real Madrid y Antonio Rudiger han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2027", indicó el club en un escueto comunicado.
El jugador de 33 años llegó al club del Santiago Bernabéu procedente del Chelsea en 2022, después de haber militado en el Stuttgart alemán y en la Roma de la Serie A.
Entre otros títulos, Rudiger conquistó LaLiga y la Champions League en 2024 con el club merengue, y la Copa del Rey en 2023.
Tras dos temporadas consecutivas sin lograr ganar grandes títulos, el presidente del Madrid, Florentino Pérez, nombró a José Mourinho como entrenador a principios de junio.
El lunes, el Madrid anunció el fichaje del lateral izquierdo español Marc Cucurella, procedente del Chelsea. También suenan con fuerza los posibles fichajes de Bernardo Silva, Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté.