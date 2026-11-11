Capturan a 30 personas por vínculos con el crimen organizado

Los allanamientos fueron realizados en seguimiento de investigaciones relacionadas con dos grupos delictivos.
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Este martes 10 de noviembre, el Ministerio Público (MP), con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), realizó una serie de allanamientos que finalizaron con 30 capturas en Alta Verapaz y Zacapa.
Según indicó el MP, en total se realizan 39 allanamientos como parte de una investigación contra dos estructuras criminales identificadas como "Los Mamás" y "Los Coyotes"
Entre los delitos por los que son vinculadas las personas aprehendidas se encuentran: asesinato, conspiración para cometer asesinato, secuestro, amenazas, tráfico y almacenamiento ilícito de drogas, encubrimiento propio y asociación ilícita.
Las autoridades a cargo de los operativos notificaron sobre el decomiso de 15 armas de fuego de distintos calibres, 280 municiones, 282 bolsas con una sustancia posiblemente marihuana. Además, localizaron drones y dinero en efectivo.
Dichos hallazgos serán analizados para poder fortalecer las investigaciones en curso sobre las estructuras criminales.
Las personas capturadas fueron identificadas como:
- Miguel C.
- Dominga P.
- Irma C.
- Angelina C.
- Oscar B.
- María U.
- Francisco P.
- Rodolfo P.
- Marco C.
- Alfredo P.
- Eugenio M.
- Walter C.
- Oscar H.
- Nicolás M.
- Santos E.
- Pedro R.
- Josué C.
- María Del Rosario P.
- Ronald R.
- Jow M.
- Jorge C.
- Edgar P.
- Maynor A.
- María Fernanda C.
- Mynor C.
- Rudy H.
- Baudilio L.
- Ronald R.
- César R.
- Rudy C