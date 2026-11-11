Posibles lloviznas: Así estará el clima para este miércoles

Se espera que el ambiente permanezca húmedo con viento norte ligero y nublados con lluvia o lloviznas dispersas del norte al centro del país.
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Para este miércoles 11 de noviembre se prevé que el clima permanezca húmedo y que se registren nublados con lluvia o lloviznas en parte del territorio nacional, según indicó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
Para la madrugada y la mañana, se espera neblina y posibles lloviznas en Valles o sectores montañosos, especialmente en las primeras horas del día.
Además, se prevé la formación de nubes dispersas alternando con nublados parciales y viento predominando en el norte ligero, ocasionalmente moderado en sectores montañosos o en cañones de Altiplano Central y Valles de Oriente.
Para la tarde y noche, se esperan nublados con lloviznas desde el sur hacia el centro del país. Los primeros acumulados pueden presentarse en las regiones del Norte, Franja Transversal del Norte, Caribe, Bocacosta, Occidente y Altiplano Central.
Durante la noche, las temperaturas descenderán y provocará frío en los sectores más altos de Altiplano Central y Occidente.