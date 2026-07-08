Amarini destaca nivel de Cartaginés en amistoso ante Monterrey

El Club Sport Cartaginés, dirigido por el entrenador guatemalteco Marvin Amarini Villatoro, inició su gira de pretemporada por México con una exigente prueba frente a los Rayados de Monterrey, en un encuentro disputado este miércoles en el Centro de Entrenamiento El Barrial.
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El conjunto costarricense mostró un buen nivel competitivo, aunque terminó cayendo por la mínima diferencia (1-0), en un partido que se definió desde el punto penal. Este jueves se medirán ante los Tigres.
Los brumosos ofrecieron resistencia ante uno de los clubes más fuertes de la Liga MX, dejando buenas sensaciones de cara al inicio del Torneo Apertura 2026 de Costa Rica y su participación en la Copa Centroamericana, certamen en el que compartirán protagonismo con equipos como Municipal, vigente campeón del futbol guatemalteco.
Antes del compromiso, Amarini Villatoro, que este 8 de julio cumplió 45 años, protagonizó un cordial saludo con el técnico argentino Matías Almeyda, quien recientemente asumió el banquillo de Monterrey.
Tras el encuentro, el estratega guatemalteco destacó el alto nivel del futbol mexicano y aseguró que este tipo de partidos fortalecen el crecimiento de su plantel. "Agradezco a Monterrey por esta oportunidad. Fue un partido exigente, pero las sensaciones son buenas. Hicimos un partido digno, fue de ida y vuelta. Aparte del marcador, nos sirve el roce", dijo el cobanero.