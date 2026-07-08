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Municipal presenta sus nuevos uniformes para la temporada 2026-2027

  • Con información de Bernie Morales / Colaborador
08 de julio de 2026, 12:28
Liga Nacional
Los rojos lucieron sus nuevos uniformes en la gramilla del estadio El Trébol. (Foto: CSDM)

Los rojos lucieron sus nuevos uniformes en la gramilla del estadio El Trébol. (Foto: CSDM)

El campeón Municipal ya está listo para arrancar una nueva temporada luego de presentar oficialmente sus nuevos uniformes para defender la corona en el curso 2026-2027.

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Este miércoles, los rojos subieron a sus redes sociales las imágenes de sus nueva camisetas, donde destacó tres nuevos diseños para el uniforme de local, de visitante y uno alternativo.

La camiseta de local mantiene el tradicional color rojo escarlata y destaca un cuello color negro, muy tradicional a los uniformes noventeros. También tiene detalles como el escudo en color dorado y negro, además de un parque conmemorativo de los 90 años.

 

 

El azul marino inunda la camiseta de visitante, donde también hay detalles negros como el escudo y el cuello es circular. Por otro lado, el uniforme alternativo es una mezcla de verdes y sí tiene cuello negro noventero.

Las tres camisetas cuestan 450 quetzales en versión manga corta, y si es manga larga sube 25. Todos los uniformes, además de las camisetas de viaje o prepartido, de entreno, chumpas, pantalonetas y demás mercadería, estarán a la venta en las tiendas de Municipal ubicadas en Metronorte, Peri Roosevelt, Torre Banrural y el estadio El Trébol.

 

 

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