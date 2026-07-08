¡Ambiente cálido! Así estará el clima este jueves 9 de julio

El calor seguirá, pero por la tarde se esperan lluvias cortas con actividad eléctrica.
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Este jueves 9 de julio amanecerá con neblina en sectores montañosos, pocas nubes del sur al centro del país y en regiones del norte.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), persistirá el ambiente cálido y soleado en la mayor parte del territorio nacional; sin embargo, predominará el viento noreste ligero ocasionalmente moderado.
Por la tarde, habrá nubosidad dispersa y desarrollo de nubes sobre la cadena volcánica.
No se descartan lluvias cortas y actividad eléctrica al final de la tarde noche en la región de Bocacosta y sur de Occidente, lluvias o lloviznas en región Norte y Caribe.
Las condiciones meteorológicas son favorables para la caída de tormentas locales severas.