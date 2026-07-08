Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

¡Ambiente cálido! Así estará el clima este jueves 9 de julio

  • Por Jessica González
08 de julio de 2026, 14:30
El ambiente cálido se sentirá por la mañana. (Foto: Shuttertock)

El ambiente cálido se sentirá por la mañana. (Foto: Shuttertock)

El calor seguirá, pero por la tarde se esperan lluvias cortas con actividad eléctrica.

OTRAS NOTICIAS: Opciones de movilidad: el propósito del AeroMetro en la ciudad (video)

Este jueves 9 de julio amanecerá con neblina en sectores montañosos, pocas nubes del sur al centro del país y en regiones del norte. 

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), persistirá el ambiente cálido y soleado en la mayor parte del territorio nacional; sin embargo, predominará el viento noreste ligero ocasionalmente moderado.

El ambiente seguirá cálido y soleado. (Foto: Insivumeh)
El ambiente seguirá cálido y soleado. (Foto: Insivumeh)

Por la tarde, habrá nubosidad dispersa y desarrollo de nubes sobre la cadena volcánica. 

No se descartan lluvias cortas y actividad eléctrica al final de la tarde noche en la región de Bocacosta y sur de Occidente, lluvias o lloviznas en región Norte y Caribe.

Las condiciones meteorológicas son favorables para la caída de tormentas locales severas.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar