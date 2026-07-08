Opciones de movilidad: el propósito del AeroMetro en la ciudad (video)

Los trabajos del AeroMetro siguen avanzando, mientras la ciudad se conecta para que los guatemaltecos lleguen pronto a su destino.
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El AeroMetro, sistema que busca mejorar la eficiencia del desplazamiento mediante un sistema aéreo de transporte público, sigue mostrando avances en su primera fase, la cual se está construyendo en la Plaza España, zona 9.
La línea 1 abarcará desde la Plazuela España hasta El Trébol, la cual estará finalizada en un plazo de 90 días.
Ricardo Quiñónez, alcalde de la Municipalidad de Guatemala, explica la importancia del proyecto, asegurando que tiene el propósito de brindar un sistema con opciones, para que los guatemaltecos puedan elegir cómo quieren desplazarse.
"Podremos ahorrar mucho tiempo, además de tener más opciones de movilidad, ya que el Transmetro está a pocos metros", dijo Quiñónez.
Con este modelo de transporte, la Municipalidad de Guatemala busca mejorar la eficiencia del desplazamiento mediante un sistema aéreo público que será accesible, seguro e incluyente.
El proyecto está diseñado para atender hasta 374 mil usuarios al día, utilizando más de 450 cabinas.
Cada cabina tendrá capacidad para 12 pasajeros y circulará de forma continua a una velocidad de 23.4 km/h, pasando por cada estación aproximadamente cada 6 segundos.