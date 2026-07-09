CGC: Colocan amparo para excluir a dos universidades de la postuladora de Contralor

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Según el diputado Chic ambas casas de estudio carecen de funcionamiento académico efectivo, por lo que considera que no reúnen la legitimidad para integrar la Comisión.

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El diputado José Chic presentó una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) con el objetivo de que la Comisión de Postulación para la elección del próximo contralor General excluya a la Universidad Juan José Álvaro Bermejo y a la Universidad Americana de ese proceso.

Según explicó el legislador, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), la acción busca impedir que ambas casas de estudios integren la Comisión de Postulación que elegirá a los candidatos a dirigir la Contraloría General de Cuentas (CGC).

El congresista considera que ambas universidades no cumplen con las condiciones mínimas para ejercer las funciones que les corresponden dentro de un proceso de esta naturaleza.

Chic sostuvo que, aunque ambas universidades cuentan con autorización para operar, esa condición por sí sola no es suficiente para legitimar su participación en la Comisión de Postulación.

"No basta solo con tener la autorización para el funcionamiento de las universidades, sino que deberían tener estudiantes, docentes y la parte administrativa", afirmó.

El Congresista solicitó que la reunión del Foro de Rectores programada para el 15 de julio sea pública y permita el acceso de medios de comunicación y observadores de la sociedad civil. (Foto: Archivo / Soy502)

El diputado indicó que llevó a cabo visitas a las sedes registradas por ambas instituciones y aseguró haber constatado que no desarrollan actividades académicas de manera regular.

En el caso de la Universidad Juan José Álvaro Bermejo, señaló que no encontró estudiantes, docentes ni personal administrativo durante su inspección.

Agregó que autoridades ancestrales de Santa Lucía Utatlán también realizaron una visita en un día y horario hábil, obteniendo, según dijo, el mismo resultado.

Respecto a la Universidad Americana, Chic afirmó que acudió a la dirección registrada por esa institución y encontró únicamente una oficina atendida por una persona, sin evidencia de funcionamiento académico.

A criterio del congresista, estas circunstancias ponen en duda la legitimidad de ambas universidades para participar en la integración de la Comisión de Postulación encargada de conformar la nómina de candidatos a contralor General de Cuentas.

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"Sería un mal precedente que estas universidades participaran sin tener estudiantes, docentes ni profesionales graduados", manifestó.

El legislador expresó que espera que la CC resuelva el amparo antes del próximo 15 de julio, fecha prevista para la reunión del Foro de Rectores, instancia que participa en la integración de la Comisión de Postulación.

Además, informó que remitió una carta tanto al Foro de Rectores como al presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la República para solicitar que esa reunión sea pública.

Según explicó, la petición busca garantizar que la ciudadanía, los medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil puedan presenciar el desarrollo de la sesión como observadores.

Chic argumentó que la transparencia es un elemento indispensable en un proceso de elección de alto impacto institucional como el del Contralor General de Cuentas.