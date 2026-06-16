Presidente del Congreso convoca a elegir presidente de postuladora para Contralor

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El foro de rectores de las universidades del país fueron convocados para el 15 de julio para elegir al presidente de la postuladora que integrará la nómina de seis candidatos a jefe de la CGC.

Para el próximo 15 de julio fueron convocados por el presidente del Congreso, Luis Contreras, los rectores de las universidades del país para elegir al presidente de la Comisión de Postulación que integrará la nómina de candidatos a jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

La cita será en el salón Azul del Congreso de la República, ubicado en las instalaciones de Casa Larrazábal, anexo al Palacio Legislativo.

La Comisión de Postulación tendrá en sus funciones elegir la nómina de seis candidatos que será presentada al pleno del Congreso de la República para la elección del jefe de la CGC que sustituirá a Frank Bode para el período 2026-2030.

El 8 de noviembre de 2022, el pleno del Congreso de la República juramentó como jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC) a Frank Bode. (Foto: Archivo/Soy502)

Los rectores de la universidades del país, se integran dicho foro deberán elegir al presidente de la Comisión de Postulación.

Quiénes integran la Comisión

La Comisión de Postulación para integrar la nómina de seis candidatos a jefe de la CGC está integrada por un representante de los rectores de las universidades del país que imparten la carrera de contaduría pública y auditorias.

Además, por los decanos de las facultades de contaduría pública y auditoría de las universidades del país, así como por el mismo número de representantes de los Colegios Profesionales.

En este caso, los representantes se dividen en los colegios de Contadores Públicos y Auditores (CCPA) y el Colegio de Economistas, Administradores de Empresas, Contadores Públicos y Auditores (CEAECPA).

Presentada la nómina de seis candidatos, la Comisión de Postulación deberá remitir al Congreso de la República los nombres de los candidatos para que el pleno elija por mayoría absoluta al nuevo jefe de la CGC.