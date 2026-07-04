Ange Postecoglou, nuevo entrenador del Al Nassr de Cristiano Ronaldo

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El Al Nassr oficializó este viernes la llegada de Ange Postecoglou como nuevo director técnico del equipo donde milita Cristiano Ronaldo.

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El estratega australiano de origen griego firmó un contrato por las próximas dos temporadas.

El club saudí confirmó la contratación a través de sus redes sociales, apostando por un entrenador con amplia experiencia internacional para liderar su nuevo proyecto deportivo.

Postecoglou, de 60 años, se encontraba sin equipo desde octubre, cuando fue destituido por el Nottingham Forest tras dirigir apenas ocho partidos. Ahora buscará relanzar su carrera en el futbol saudí.

It's official: ✍️

Mr. Ange Postecoglou is the new Head Coach of @AlNassrFC

He signed a contract for 2 seasons.



Welcome, Gaffer! pic.twitter.com/LEStlTdnQy — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 3, 2026

El técnico construyó buena parte de su prestigio al frente de la selección de Australia, a la que dirigió entre 2013 y 2017, incluyendo su participación en el Mundial de Brasil 2014.

Posteriormente pasó por el Yokohama F. Marinos de Japón antes de dar el salto al balompié europeo con el Celtic de Escocia.

CR7 logró el campeonato con el cuadro árabe al finalizar la pasada campaña. (Foto: Al Nassr)

Su mayor éxito a nivel de clubes llegó con el Tottenham Hotspur, al que condujo al título de la UEFA Europa League en 2025, antes de iniciar una breve etapa en el Nottingham Forest.

Ahora tendrá el reto de dirigir a una de las principales figuras del deporte mundial, Cristiano Ronaldo, y devolver al Al Nassr al protagonismo tanto en la liga saudí como en las competiciones continentales.