Antigua abre su participación en la Copa Centroamericana con visita a Alianza

Antigua iniciará este miércoles su camino en la Copa Centroamericana frente a un rival al que conoce bien.
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Los coloniales visitarán a Alianza de El Salvador en el estadio Cuscatlán (8:00 p. m.), en un duelo entre equipos que ya se enfrentaron tanto en este torneo como en la Liga de Campeones de Concacaf.
El conjunto aguacatero ya se encuentra en territorio salvadoreño para disputar su tercera participación consecutiva en la competencia, a la que clasificó tras conquistar el Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional.
Los antigüeños llegan impulsados por su actuación de 2024, cuando alcanzaron las semifinales y, junto con Xelajú, se convirtieron en uno de los únicos clubes guatemaltecos en llegar a esa instancia. En la Copa Centroamericana acumulan cuatro victorias, cinco empates y tres derrotas en 12 partidos.
Buscan su primer triunfo
Este será el cuarto enfrentamiento oficial entre ambos clubes. El más reciente terminó sin goles en la fase de grupos de la Copa Centroamericana del año pasado, disputado en el estadio Pensativo.
Anteriormente se midieron en la fase de grupos de la Concachampions, serie en la que Alianza se impuso 3-1 en Guatemala e igualó 1-1 en San Salvador.
Con esos antecedentes, los dirigidos por Mauricio Tapia buscarán romper esa racha sin victorias frente al conjunto albo y comenzar con tres puntos una fase de grupos en la que aspiran nuevamente a pelear por los primeros puestos.