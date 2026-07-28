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Anuncian Feria de Empleo del Sector Financiero y Bancario

  • Por Reychel Méndez
28 de julio de 2026, 17:40
&nbsp;El Ministerio de Trabajo y Prevención Social anunció que este miércoles se llevará a cabo una feria de trabajo en la zona 4. (Foto ilustrativa: iStock)

 El Ministerio de Trabajo y Prevención Social anunció que este miércoles se llevará a cabo una feria de trabajo en la zona 4. (Foto ilustrativa: iStock)

¿Buscas empleo en el sector financiero o bancario? Este miércoles 29 de julio se llevará a cabo una feria de empleo en la zona 4

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El Ministerio de Trabajo y Prevención Social y el Servicio Nacional de Empleo (SNE) informaron sobre una feria de empleo para el sector financiero y bancario este 29 de julio.

La feria se llevará a cabo en el Salón Don Pedro, en el segundo nivel del Conquistador Hotel & Conference Center en la vía 5, 4-68 de la zona 4 de la ciudad.

El horario será de las 09:00 horas a las 15:00 horas.

Participarán más de 20 entidades bancarias y ofrecerán más de 500 plazas

¿Qué se papelería se debe presentar?

Quienes deseen asistir deberán presentar los siguientes documentos: 

  • Documento Personal de Identificación (DPI)
  • Varias copias de la hoja de vida

Además, recuerda llevar lapicero para llenar los formularios correspondientes.

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