Anuncian Feria de Empleo del Sector Financiero y Bancario

¿Buscas empleo en el sector financiero o bancario? Este miércoles 29 de julio se llevará a cabo una feria de empleo en la zona 4
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El Ministerio de Trabajo y Prevención Social y el Servicio Nacional de Empleo (SNE) informaron sobre una feria de empleo para el sector financiero y bancario este 29 de julio.
La feria se llevará a cabo en el Salón Don Pedro, en el segundo nivel del Conquistador Hotel & Conference Center en la vía 5, 4-68 de la zona 4 de la ciudad.
El horario será de las 09:00 horas a las 15:00 horas.
Participarán más de 20 entidades bancarias y ofrecerán más de 500 plazas
¿Qué se papelería se debe presentar?
Quienes deseen asistir deberán presentar los siguientes documentos:
- Documento Personal de Identificación (DPI)
- Varias copias de la hoja de vida
Además, recuerda llevar lapicero para llenar los formularios correspondientes.