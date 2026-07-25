Guastatoya pega de visita en su debut y vence a Aurora por la mínima

Guastatoya comenzó con el pie derecho su aventura en el torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, al imponerse por 0-1 sobre Aurora en el estadio Cementos Progreso, con un solitario gol de Javier Estrada al minuto 48.
LEE TAMBIÉN: San Pedro consigue histórica victoria ante Xelajú en su debut en Liga Nacional
El conjunto pechoamarillo fue el que generó las mejores ocasiones durante la primera mitad. Brayan Lemus desperdició un rebote dentro del área al minuto 23 y, apenas unos segundos después, Javier Estrada probó con un remate que pasó cerca del segundo poste. Aurora respondió en el 28 con un disparo que se fue elevado sin generar mayor peligro.
El único tanto del encuentro llegó apenas iniciado el complemento. Al 48, Wilson Pineda hizo un saque de banda directo al área aurinegra, Cardona despejó y el balón se estrelló en Javier Estrada, quien tomó el rebote y definió de zurda para vencer a Liborio Sánchez.
Con la ventaja, Guastatoya cedió la iniciativa y apostó por resistir. Aurora estuvo muy cerca del empate al 66, cuando el disparo de Ibargüen se estrelló en el travesaño, y volvió a rozarlo en el 77 con un cabezazo de Alex Díaz, que también terminó en el horizontal tras un desvío del guardameta Brayan Hernández.
En el cierre, Del Cid desperdició la última oportunidad clara para los capitalinos luego de definir por arriba del portero rival y que la pelota se escapara sobre el arco, mientras que Almanza respondió con un disparo al poste en el tiempo de reposición (90+1).
Guastatoya logró resistir y sumó sus primeros tres puntos del campeonato, amargando el estreno liguero de Aurora en su nueva casa.