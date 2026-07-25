San Pedro consigue histórica victoria ante Xelajú en su debut en Liga Nacional

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San Pedro debutó de manera oficial en la Liga Bantrab, tras conseguir su ansiado ascenso, y lo hizo demostrando que la inteligencia táctica puede superar al dominio de la pelota, al vencer por 1-0 a Xelajú MC en la primera jornada del Torneo Apertura 2026.

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El encuentro ofreció un interesante duelo de estrategias. Desde los primeros minutos, Xelajú asumió el control del balón buscando imponer su experiencia como un equipo consolidado en la liga. Sin embargo, su posesión fue completamente estéril. Los visitantes nunca encontraron los espacios para romper el sólido bloque defensivo de un cuadro local que apostó inteligentemente por la paciencia, el orden y las salidas rápidas.

Acción durante el partido entre San Pedro y Xelajú MC, en el Estadio Marquesa de la Ensenada. (Foto: Karla Santiago)

Esa efectividad premió a quien supo mantener la calma. Ya en la segunda mitad, el orden de San Pedro provocó el error del rival. Al minuto 57, una mala salida del portero visitante, Estuardo Sicán, dejó el balón dividido en el área. El delantero German Águila leyó la jugada a la perfección y anotó de cabeza. Fue una lección clara de este deporte: en la máxima categoría, aprovechar los pequeños detalles marca la diferencia.

La desventaja en el marcador desnudó la frustración de Xelajú, que perdió por completo su esquema de juego. La expulsión de Jorge Aparicio por tarjeta roja directa al minuto 80 evidenció el nivel de desespero visitante. Aunque la visita intentó reaccionar a la fuerza y llegó a enviar el balón al fondo de la red por medio de Diego Casas en la recta final, el sistema de revisión FVS intervino de manera impecable para anular la jugada por un claro fuera de lugar.

San Pedro no solo sumó sus primeros tres puntos de oro en su gran estreno liguero, sino que mandó un mensaje contundente al resto del torneo: defender bien y castigar en el momento preciso es una fórmula sumamente efectiva para competir al más alto nivel.