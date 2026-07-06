Arévalo explica la salida de Víctor Hugo Ventura de la cartera de Energía y Minas

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Gobernante asegura que exministro ejecutará estrategia para impulsar megaproyectos energéticos.

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El presidente Bernardo Arévalo aseguró que la salida de Víctor Hugo Ventura, como titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), no obedece a una mala gestión.

Aseguró que fue una decisión estratégica del Gobierno para fortalecer el desarrollo de proyectos energéticos de largo plazo que considera prioritarios para el país.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, el mandatario explicó que Ventura dejará la conducción de la cartera para incorporarse como su asesor en materia energética.

Señaló que la misión de Ventura será concentrarse en la promoción y desarrollo de iniciativas que el Ejecutivo busca dejar encaminadas antes de concluir la actual administración.

Víctor Ventura será asesor directo del presidente. (Foto: Archivo / Soy502)

"El cambio en el Ministerio de Energía y Minas responde a las medidas que estamos tomando para lograr reforzar el logro de ciertos objetivos en el área de energía y minas", afirmó Arévalo.

Según el gobernante, el ahora exministro es un especialista con amplia experiencia en el sector, por lo que se le ha encomendado trabajar exclusivamente en proyectos considerados estratégicos para el futuro energético del país.

Entre las prioridades mencionadas por Arévalo figuran la negociación de acuerdos energéticos con México, incluyendo el aprovechamiento conjunto de recursos hidroeléctricos, el acceso a energía eólica y la posibilidad de desarrollar mecanismos de cooperación vinculados a proyectos de generación renovable.

El mandatario también mencionó el interés del Gobierno en avanzar en iniciativas relacionadas con la interconexión eléctrica entre ambos países, la integración de infraestructura para el suministro de gas natural y el fortalecimiento del Mercado Eléctrico Regional centroamericano.

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"Estamos hablando de grandes acuerdos energéticos con México, temas como el aprovechamiento de la energía hidráulica, el acceso a energía eólica, la interconexión eléctrica, la interconexión de gas y también el funcionamiento de la integración energética centroamericana", indicó.

Arévalo sostuvo que el objetivo es dejar encaminados proyectos cuya ejecución trascienda el período de la actual administración y que puedan ser continuados por futuros gobiernos.

"Queremos dejar avanzado lo más posible de grandes proyectos energéticos que el país va a necesitar en los próximos 10, 15 y 20 años", afirmó.