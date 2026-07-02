Erwin Barrios asume como nuevo ministro de Energía y Minas

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El funcionario sustituye a Víctor Hugo Ventura al frente de la cartera energética.

OTRAS NOTAS: Víctor Hugo Ventura deja el Ministerio de Energía y Minas

Fuentes del Organismo Ejecutivo confirmaron el nombramiento de Erwin Rolando Barrios como nuevo ministro de Energía y Minas, cargo que asumirá en sustitución de Víctor Hugo Ventura, quien dejó la cartera para incorporarse al equipo de asesores del presidente Bernardo Arévalo.

Con esta designación, Barrios pasa a encabezar el Ministerio de Energía y Minas (MEM) luego de desempeñarse como viceministro encargado del área de Minería e Hidrocarburos, puesto al que fue nombrado el 28 de agosto de 2025.

Antes de ocupar el viceministerio, Barrios fungió como director General de Energía en el Viceministerio de Energía del MEM, donde participó en la formulación e implementación de políticas relacionadas con el desarrollo del sector energético nacional.

El relevo en la cartera se produce luego la salida de Víctor Hugo Ventura, quien dirigió el Ministerio desde el inicio de la administración del presidente Bernardo Arévalo, el 15 de enero de 2024.

Barrios integrará el Gabinete de Gobierno de Bernardo Arévalo. (Foto: DCA / Soy502)

De acuerdo con fuentes del MEM, Ventura continuará colaborando con el Ejecutivo como asesor presidencial en asuntos vinculados al sector energético.

Barrios es ingeniero electricista egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

Además, posee una maestría en Administración de Recursos y Tecnología por la Universidad Galileo, complementada con formación especializada en negocios eléctricos obtenida en España y Japón.

Su trayectoria profesional está vinculada al sector energético, con experiencia en la operación, mantenimiento, planificación y dirección estratégica de proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, tanto en instituciones públicas como en empresas privadas.