Hombre armado entra a oficina municipal y ataca a un alcalde en México (video)

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El jefe edil ya había sobrevivido a un atentado a inicios de este año.

OTRAS NOTICIAS: Tocaron a la puerta de su vivienda y al abrir fue atacado a tiros

Un alcalde fue asesinado a balazos dentro del ayuntamiento de una localidad en el centro de México, informaron autoridades, en una región donde operan distintos cárteles del narcotráfico.

El alcalde de Temoac, estado de Morelos, Valentín Lavín, aliado del partido de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya había sobrevivido a un atentado con arma de fuego en enero, según medios locales.

Expertos forenses y policías investigadores encontraron el "cuerpo sin vida (de Lavín) en el interior de las instalaciones de la presidencia municipal", detalló un comunicado de la fiscalía de Morelos.

Varias bandas narcotraficantes operan en Morelos, colindante con Ciudad de México y con el estado de Guerrero, uno de los más violentos del país.

Más del homicidio del alcalde de Temoac, Morelos.



Dos sujetos ingresaron a la presidencia municipal para disparar en contra de Valentín Lavín y después escapar en una moto.



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Autoridades desplegaron un operativo en la zona para detener a los responsables del crimen, aseguró la fiscalía.

México registra casi un centenar de asesinatos de alcaldes en el país desde 2006, cuando se disparó la violencia ligada al narcotráfico.

Un caso reciente que conmocionó al país ocurrió en noviembre pasado, cuando Carlos Manzo, alcalde en un municipio ubicado en la rica región aguacatera del estado de Michoacán, fue asesinado a balazos durante la celebración de Día de Muertos.

Con información de AFP