Tocaron a la puerta de su vivienda y al abrir fue atacado a tiros

El joven de 25 años era comerciante y dejó a una bebé en la orfandad.
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Amílcar Oliverio Valiente, de 25 años, fue atacado a tiros cuando abrió la puerta de su vivienda ubicada en el barrio El Calvario, departamento de Zacapa.
Valiente era vendedor informal y ha dejado en la orfandad a una niña de 15 días de nacida, según indicaron sus familiares.
Las primeras investigaciones indican que hombres llegaron a la vivienda en un vehículo, se bajaron y tras llamar a la puerta, ingresaron; minutos después se oyeron las detonaciones de bala y luego escaparon del lugar.
Los Bomberos Voluntarios llegaron en su auxilio, pero nada pudieron hacer, pues los disparos fueron certeros y las autoridades evaluaron la escena para empezar con la investigación.
Según estadísticas del Inacif, 36 personas han perdido la vida en hechos violentos en lo que va del año a nivel departamental.