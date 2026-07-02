Así amaneció Santiago Atitlán tras violentas protestas contra alcalde municipal

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La tensa jornada también dejó varios heridos, entre ellos el alcalde municipal.

Santiago Atitlán, Sololá, vivió un ambiente tenso durante las protestas que se realizaron en contra del alcalde municipal, Francisco Coché Pablo, el miércoles 1 de julio.

La violenta jornada dejó diversos daños materiales, una patrulla calcinada y varias calles destruidas.

Una patrulla quedó completamente destruida. (Foto: redes sociales)

Las autoridades reportaron además siete personas heridas, entre ellas Coché Pablo y su abogado, quienes estaban retenidos por un grupo de pobladores. Al ser rescatados, fueron trasladados hacia un hospital privado.

#HechosGT | Alcalde de Santiago Atitlán es rescatado tras disturbios en el municipio.



La Policía rescató al alcalde de Santiago Atitlán, Francisco Coche, luego de que un grupo de personas rodeara el museo del municipio para exigir su renuncia.



El jefe edil fue trasladado a… pic.twitter.com/DG36htMiE6 — CENTRANEWS (@CentraNewsGT) July 2, 2026

Dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y tres personas más resultaron heridos de bala, por lo que fueron llevados a distintos centros asistenciales.

Los incidentes ocurrieron en el sector de Chuk Muk, donde las autoridades mantienen un estricto control para evitar más daños y realizar las investigaciones correspondientes.

Varias calles quedaron dañadas. (Foto: redes sociales)

Los conflictos en Santiago Atitlán iniciaron en septiembre del 2025, cuando una asamblea comunitaria solicitó la renuncia del alcalde por supuestas irregularidades. Al día siguiente, los pobladores tomaron la municipalidad y entregaron más de siete mil firmas en respaldo a la petición.

Desde entonces, la administración de Coché Pablo ha estado marcada por fuertes protestas ciudadanas, bloqueos y tensión social, originadas principalmente por el descontento popular tras la emisión de cientos de nuevas licencias para mototaxis.