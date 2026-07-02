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Trágico accidente: Puente colapsa en Petén y camión cae sobre una niña

  • Por Jessica González
02 de julio de 2026, 07:40
El accidente dejó a varias familias incomunicadas. (Foto: redes sociales)

El accidente dejó a varias familias incomunicadas. (Foto: redes sociales)

La niña estaba bajo el puente cuando este colapsó y el camión cayó.

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Un puente se desplomó en la comunidad El Limón, Dolores, Petén, luego que un camión cargado de arena intentara cruzar.

El fatal accidente dejó a dos personas fallecidas, quienes estaban bajo el puente cuando cayó el camión.

Una de las víctimas fue identificada como Kristel García Suchité, de 3 años. La otra víctima, un hombre de aproximadamente 38 años, aún no ha sido identificada.

El camión cayó al vacío tras el colapso del puente. (Foto: Redes sociales)
El camión cayó al vacío tras el colapso del puente. (Foto: Redes sociales)
El puente no soportó el peso del transporte. (Foto: Bomberos Municipales Departamentales)
El puente no soportó el peso del transporte. (Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

De acuerdo a información de vecinos, el puente era de madera y tenía más de 40 años, por lo que no habría soportado el peso del transporte.

Vecinos esperan que las autoridades acudan al lugar para reparar la estructura, pues la tragedia ha dejado a más de 80 familias incomunicadas.

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