Así será el debut de los clubes guatemaltecos en la Copa Centroamericana

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La espera está por terminar para los representantes del futbol guatemalteco en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

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Municipal, Antigua, Xelajú y Mixco debutarán entre este martes y el jueves con el objetivo de poner en alto el nombre de Guatemala en el segundo torneo de clubes más importante de la región.

Las dos primeras jornadas serán fundamentales para comenzar a perfilar sus opciones de clasificación.

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Los rojos buscan romper la barrera

Municipal afrontará su tercera participación consecutiva con el impulso de haber conquistado el Clausura 2026. Los ediles aún tienen una deuda pendiente: nunca han superado la fase de grupos.

Su camino comenzará el jueves frente al Cartaginés de Costa Rica, dirigido por el guatemalteco Amarini Villatoro. Después, el 6 de agosto, visitará al Verdes FC de Belice.

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Debut histórico para Mixco

Los chicharroneros vivirán su estreno en la Copa Centroamericana tras clasificar como el mejor equipo de la tabla acumulada 2025-26. Será el sexto club guatemalteco en disputar el certamen y el más joven en conseguir el boleto con 62 años de historia.

Mixco debutará el martes como visitante ante el Olimpia de Honduras y el 11 de agosto enfrentará al Saprissa en Costa Rica.

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Antigua quiere volver a brillar

Los coloniales jugarán su tercera Copa Centroamericana consecutiva, respaldados por las semifinales alcanzadas en la edición 2024.

El conjunto panzaverde debutará el miércoles frente al Alianza de El Salvador y el 4 de agosto recibirá al Real Estelí de Nicaragua en el Pensativo.

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Los chivos van por otra hazaña

Xela disputará su tercera participación con la ilusión de volver a pelear por el título, luego de ser subcampeón en la edición anterior, la mejor actuación de un club guatemalteco en la historia del torneo.

Los altenses abrirán el miércoles como visitantes ante el Alajuelense, tricampeón del certamen y rival que les arrebató el título el año pasado.

Su segundo compromiso será el 11 de agosto frente al Plaza Amador de Panamá.