Guatemala se juega la vida ante Antigua y Barbuda en el Premundial Sub 20

La Selección Sub 20 de Guatemala afronta este lunes un compromiso trascendental en el Campeonato Sub 20 de la Concacaf 2026.
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Tras un amargo debut en el Grupo B, el conjunto dirigido por Sebastián Bini se medirá ante Antigua y Barbuda en el Estadio Cuauhtémoc a las 5:00 p. m., en un duelo donde solo sirve la victoria para mantener vivo el ansiado sueño mundialista y preolímpico.
El combinado chapín llega a esta segunda jornada tras tropezar (0-1) frente a Costa Rica. Aquel primer partido estuvo duramente condicionado por la temprana expulsión de Emir Ponciano (minuto 33), obligando a la Bicolor a redoblar esfuerzos con un hombre menos durante gran parte del tiempo regular. A pesar del desgaste y el notable orden táctico de los guatemaltecos, un gol de Keyner Hernández terminó sentenciando el destino del encuentro.
Por su parte, Antigua y Barbuda tampoco tuvo un estreno soñado. Los caribeños cayeron con un contundente 3-0 ante México, el anfitrión y claro favorito del sector, evidenciando ciertas carencias defensivas que Guatemala intentará explotar desde el silbatazo inicial.
El escenario de la clasificación
Actualmente, México y Costa Rica lideran el Grupo B con tres unidades, mientras que guatemaltecos y caribeños se mantienen en el fondo sin puntos. Este cerrado panorama convierte el choque de este lunes en una auténtica final anticipada.
Sumar de a tres es innegociable. Una derrota significaría despedirse prematuramente de los boletos al Mundial Sub 20 de Azerbaiyán-Uzbekistán 2027 y de la única plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.