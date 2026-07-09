Así fue cómo conserje engañó a un niño para abusar de él dentro del colegio

El menor de 9 años fue abusado dentro del establecimiento educativo.
EN CONTEXTO: ¡Indignante! Conserje abusó de un niño dentro del establecimiento educativo
Un indignante caso de abuso se registró dentro de un establecimiento educativo ubicado en la zona 1 de Huehuetenango.
Wilfredo Alfonso Figueroa Velásquez, de 22 años, quien presuntamente laboraba como conserje dentro del colegio, habría abusado de un niño de 9 años a inicios del presente ciclo escolar.
Según las autoridades, Figueroa engañó al menor para llevarlo hacia un área utilizada para guardar implementos de limpieza. Fue allí cuando ocurrió la agresión.
Luego de la denuncia, las autoridades pasaron seis meses buscando al señalado.
En febrero realizaron dos allanamientos, uno en el interior del colegio en que laboraba y el otro en su domicilio, en aldea Los Regadillos, en Chiantla, sin resultados.
Finalmente, la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) logró su captura frente al complejo de justicia, en la zona 8 de la cabecera departamental.
Tras su aprehensión, Figueroa fue trasladado a la sede de la DEIC y puesto a disposición del Juzgado de Paz.