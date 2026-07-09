¡Indignante! Conserje abusó de un niño dentro del establecimiento educativo

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El crimen habría ocurrido a inicios de este año, cuando el conserje engañara al menor y abusara de él en un colegio de Huehuetenango.

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En un operativo realizado por las fuerzas de seguridad, se capturó a Wilfredo Figueroa, de 22 años, luego de ser señalado de abusar de un niño de 9 años en un colegio de Huehuetenango.

Según las investigaciones del caso, el ahora capturado laboraba como conserje en el centro un colegio de la zona 1 del departamento ya mencionado.

A inicios de este año, el menor habría sido abusado sexualmente luego que bajo engaños, Figueroa lo llevara a un lugar apartado del establecimiento, donde guardaba los implementos de limpieza y allí lo ultrajo.

El hombre ya habría sido buscado desde principios de año. (Foto: Archivo)

Sobre la captura

Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) lograron detener a Figueroa frente a un complejo de justicia, en la 1era calle B en zona 8 de Huehuetenango, luego que acudiera al Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer, a darle cumplimiento a una orden girada entre el 10 y el 12 de enero de este año.

Los investigadores indicaron que al capturar a este conserje, lo trasladaron a la sede de la DEIC y lo pusieron a disposición del Juzgado de Paz, dónde le darían a conocer que estaba siendo requerido por el delito de agresión sexual.

Según las investigaciones, el menor habría sido abusado por el conserje de un colegio en Huehuetenango. (Foto: Archivo)

Ya lo habían buscado

Cabe resaltar que el 18 de febrero de este año, ya se habían realizado dos allanamientos para dar con su paradero; uno en el interior del colegio en que laboraba y el otro en su domicilio, en aldea Los Regadillos, en Chiantla.

En esa ocasión; primero revisaron su domicilio, en cumplimiento a la órden de captura. Al no dar con su paradero dentro de la vivienda, las autoridades se dirigieron al centro de estudios, pero tampoco fue localizado.

Tras varios meses de investigación, se logró la captura del hombre, por lo que deberá responder a la justicia y solventar su situación penal.